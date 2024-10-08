تركيا تُجلي مواطنيها من لبنان غدًا

كشفت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن عملية إجلاء المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلب مغادرة لبنان، ستجري عن طريق البحر غدا الأربعاء وقد تستمر في الأيام اللاحقة.



وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف البيان أن سفينتين تابعتين للبحرية التركية تتوجهان اليوم الثلاثاء من ولاية مرسين إلى بيروت، مشيرا إلى أن إجمالي قدرتهما الاستيعابية يبلغ حوالي 2000 راكب.

وأكد البيان أن عمليات الإجلاء ستتواصل في الأيام اللاحقة إذا تطلب الأمر ذلك، دون تفاصيل أكثر.

وذكرت الخارجية التركية أن "سفننا المخصصة للإجلاء ستقوم بنقل مساعداتنا الإنسانية إلى لبنان".

وحسب مصادر دبلوماسية تركية، فإن عدد المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلب مغادرة لبنان حتى الآن يبلغ ألفين و500 شخص، علما بأن إجمالي عدد الأتراك الموجودين في لبنان يبلغ نحو 14 ألف شخص، وفقا لبيانات الخارجية التركية.

ونهاية الشهر الماضي، قالت الدفاع التركية إنها تخطط وتحضر لعمليات إجلاء محتملة للأتراك والأجانب من لبنان، وسط تصعيد خطير للغارات الإسرائيلية على بيروت ومناطق لبنانية أخرى.