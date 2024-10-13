تجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة سجدة طفلة النهضة

قرر قاضي المعارضات اليوم الأحد بتجديد حبس المتهمين بإنهاء حياة الطفلة سجدة في منطقة النهضة التابعة للسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات



تعود أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثمان طفلة 8 سنوات تدعى سجدة مقيمة بدائرة القسم، داخل جوال قمامة، وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.



وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وهما ربة منزل وبائع فاكهة مقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجني عليها جراء اقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة.

استدرجت الطفلة سجدة للصعود للشقة محل سكنها وتخلصت منها بالاستعانة بالمتهم الثاني لإخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وألقياه بمكان العثور، واتخذت الإجراءات القانونية، وعرضها على جهات التحقيق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في مقتل سجدة طفلة النهضة سجدة عمرو أحمد، والعثور عليها داخل شوال في عقار سكني بمنطقة النهضة.

وكشفت أسرة سجدة طفلة النهضة التي عثر على جثمانها داخل جوال في القاهرة، تفاصيل مقتل ابنتهم والعثور عليها جثة هامدة داخل جوال قمامة في مساكن اجيكو بمنطقة النهضة.