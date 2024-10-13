هل ارتداء النظارات يدمر عضلات العين؟.. طبيبة تحسم الجدل حول أسطورة شائعة

كشفت طبيبة عيون عن أن الإعتقاد السائد بأن ارتداء النظارات بشكل دائم يضعف عضلات العين هو مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى إنها في الواقع، لا تؤثر سلبًا على عضلات العين ولا تسبب ضعفًا في الرؤية.

طبيبة تنفي أسطورة شائعة عن النظارات

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا ميرور”، أكدت الطبيبة أن النظارات تلعب دورًا هامًا في تصحيح الانكسارات البصرية مثل قصر النظر، طول النظر، والاستجماتيزم، وهي ضرورية لتحسين وضوح الرؤية دون أن تشكل أي خطر على صحة العينين.

في الوقت نفسه، تستثني الطبيبة حالة خاصة تتعلق بالنظارات الموصوفة لعلاج حالات مثل الحول أو الغمش، وهو ضعف في الرؤية المركزية للعين بدون وجود سبب عضوي ظاهر.

وتعتبر هذه الحالات استثنائية، حيث يُنصح باستخدام النظارات أو وسائل تصحيح البصر الأخرى بعناية خاصة.

وأشارت الطبيبة إلى أن هناك سوء فهم شائع حول استخدام النظارات، حيث يعتقد البعض أن العين تحتاج إلى فترات راحة من ارتدائها.

وأوضحت أن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يجب على الشخص ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة وفقًا لتعليمات الطبيب دون انقطاع. إذا لم يلتزم الشخص بذلك، فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين وتعبها، ما يؤثر سلبًا على الرؤية ويجعل الحالة أسوأ من دون استخدام النظارات.

كما أكدت الطبيبة أن الادعاء بأن ارتداء النظارات يسبب ظهور التجاعيد حول العينين غير صحيح. أوضحت أن التجاعيد حول العينين تنتج عن عوامل أخرى مثل التقدم في العمر، التعرض المفرط لأشعة الشمس، وتعبيرات الوجه المتكررة. وأشارت إلى أن التحديق، الذي قد يحدث بسبب عدم وضوح الرؤية أو تعرض العينين لضوء ساطع، قد يكون من أسباب التجاعيد وليس ارتداء النظارات في حد ذاته.

ونصحت الطبيبة بضرورة ارتداء النظارات الشمسية في المناطق التي تشهد نشاطًا شمسيًا مكثفًا. وأضافت أن النظارات المزودة بعدسات تتغير درجة سوادها بناءً على سطوع الشمس تعد خيارًا مثاليًا، حيث توفر حماية إضافية للعينين وتساهم في تقليل التحديق الناتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الفوائد النفسية لارتداء النظارات

وتطرقت الطبيبة أيضًا إلى الكشف عن الفوائد النفسية لارتداء النظارات، مشيرة إلى أن النظارات لا توفر فقط تحسينًا في الرؤية، بل تعزز أيضًا من ثقة الشخص بنفسه وتمنحه شعورًا بالراحة النفسية. وأوضحت أن النظارات تلعب دورًا هامًا في تحسين نوعية حياة الأفراد الذين يعانون من مشاكل بصرية، فهي لا تقتصر على تحسين الرؤية فحسب، بل تساهم أيضًا في تحسين التفاعل الاجتماعي وزيادة الشعور بالراحة والاستقرار.

بشكل عام، شددت الطبيبة على أن النظارات ليست عبئًا على العينين كما يعتقد البعض، بل هي أداة مهمة لتحسين الرؤية والحفاظ على صحة العين. وأكدت على ضرورة اتباع التعليمات الطبية المتعلقة باستخدام النظارات أو العدسات اللاصقة، وعدم الانجرار وراء الخرافات والمفاهيم الخاطئة التي قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل العين وتدهور جودة الرؤية.