الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

اعلام عبري: الجيش الاسرائيلي أوقف الغارات الجوية على بيروت بطلب من بايدن

بايدن
بايدن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بوقف الغارات الجوية على العاصمة اللبنانية، بيروت، وذلك بعد محادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وبحسب"سكاي نيوز عربية"، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن "المستوى السياسي أصدر تعليمات للجيش بوقف الغارات على بيروت عقب اتصال نتنياهو وبايدن".
أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل لم تهاجم بيروت منذ 3 أيام، وذلك عقب طلب الرئيس الأميركي خفض الهجمات في المنطقة، في محاثته مع نتنياهو الأربعاء، مضيفة أنه "تم وقف الهجمات بتوجيه من المستوى السياسي".
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران
وأفاد في بيان بشأن المكالمة، على أن بايدن "عاود التأكيد في اتصاله مع نتنياهو على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله".

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