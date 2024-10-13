اكتشاف قبو من العصر الحجري في الدنمارك

عثر علماء الآثار على قبو مرصوف بالحجارة في موقع يعود إلى العصر الحجري القديم في الدنمارك والذي يعود تاريخه إلى 5000 عام ، وهو الاكتشاف الذي يشير إلى قفزة واضحة في تكنولوجيا البناء في الدول الاسكندنافية القديمة.

منذ ما يقرب من 6000 عام، أدت ثقافة البناء القمعي إلى التحول إلى الزراعة وتدجين الحيوانات في الدول الإسكندنافية، والابتعاد عن نمط حياة الصيد والجمع.

وهذا يعني أسلوب حياة أكثر استقرارًا، وبناء أول المنازل في المنطقة، والمقابر الصخرية والهياكل الضخمة المماثلة.

عثرت الحفريات الأثرية في موقع نيجاردسفيج 3 في الدنمارك على بقايا العديد من هذه المنازل القديمة، والتي تحمل سمات تصميم ثقافة الأكواب القمعية مثل الأعمدة الداخلية التي توفر الدعم لسقف كبير.

ويبدو أن الأرضيات مصنوعة من خليط مضغوط من الرمل والطين يسمى الطمي، وهو ما يزال مادة الأرضيات المستخدمة في ما يقرب من مليار منزل اليوم.

وبحسب صحيفة نشرت في مجلة "راديو كاربون"، يبدو أن المكان الذي تم بناء هذه الهياكل فيه قد تم اختياره استراتيجيًا مع ارتفاع طفيف يوفر إطلالة على المنطقة المحيطة ويحافظ عليها فوق منطقة الفيضانات في المستنقعات والجداول القريبة.

كما عثر علماء الآثار في الموقع على نحو ألف قطعة أثرية، بما في ذلك أدوات من الصوان، وشظايا فخارية، بالإضافة إلى قنافذ بحرية متحجرة، وكلها تقريبا تتركز حول منطقة مرصوفة بالحجارة الغارقة.

ربما كانت هذه الميزة تحت الأرض تتمتع بدرجة حرارة أكثر استقرارًا، حيث كانت معزولة عن التقلبات المناخية الموسمية، وكانت تُستخدم لتخزين المواد الغذائية. ويقول العلماء إنه ربما تم استخدامها للحفاظ على برودة المواد الغذائية في الصيف ومنعها من التجمد في الشتاء.

وإذا ثبت ذلك من خلال دراسات لاحقة، فقد يُعتبر هذا البناء أحد أقدم الأقبية التي تم بناؤها في أوروبا، ويمثل قفزة تكنولوجية عملاقة في الحفاظ على الموارد.

ويعتبر معرفة كيفية بناء الأقبية بمثابة دفعة معنوية للمجتمعات المبكرة، مما مكنها من البقاء على قيد الحياة بشكل أفضل بين مواسم الحصاد وخلال فصول الشتاء القاسية.

تشير الدراسة الأخيرة إلى أن المرحلة الأولى من بناء المنازل في الموقع الدنماركي تعود إلى الفترة ما بين 3080 و2780 قبل الميلاد، بينما تعود المرحلة الثانية إلى ما بعد 2800 قبل الميلاد.

كما توجد أيضًا أدلة على أن الموقع كان يحتوي على هيكل سياج أقدم بكثير مع ما يصل إلى سبعة مسارات متوازية يعود تاريخها إلى ما بين 3600 و 3500 قبل الميلاد.