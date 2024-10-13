ميناء الأسكندرية يستقبل 4100 راكب على متن سفينتين سياحيتين

قامت هيئة ميناء الاسكندرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة باستقبال حافل للسفينتين والسائحين بعروض فولكلورية وهدايا تذكارية وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية كما تم تقديم دروع الهيئة لقباطنة السفينتين.

جاء ذلك في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وتعليمات السيد الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، فقد قامت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش – رئيس مجلس الإدارة ـ باستقبال السفينتين السياحيتين OOSTERDAM و Vasco Da Gama خلال 48 ساعة يحملان على متنيهما 4159 راكب ما بين سائحين وأطقم.

هذا وقد كان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ممثلة عن وزارة النقل وكذا وزارة الأثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ، و محافظة الأسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية وقد تم إستقبال الركاب ونهو إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية

يذكر أن السفينة السياحية هولندية الجنسية OOSTERDAM قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية فجر يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 وكان يبلغ عدد ركابها من 2732 راكب من بينهم حوالي 1963 سائح قادمة من ميناء بيريوس اليوناني ومتجهة بعد مغادرتها ميناء الأسكندرية إلى ميناء ليماسول القبرصي ويبلغ طول السفينة 285.3م وعرضها 32.2م وبغاطس يصل إلى 8م.

وفي ذات السياق فقد تراكت السفينة البرتغالية Vasco Da Gama على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024 وتحمل على متنها 1427 راكب ما بين سائحين وطاقم قادمة من ميناء لارناكا القبرصي ومتجهة بعد مغادرتها ميناء الأسكندرية في منتصف ليل الإثنين 14 أكتوبر إلى ميناء هيراكليون اليوناني ويبلغ طول السفينة 219.3م وعرضها 31م وبغاطس يصل إلى 7.7 م