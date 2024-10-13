الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الري يلتقى وكيل وزارة المياه السعودية والوفد المرافق له

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتور عبدالعزيز الشيباني وكيل المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية والوفد المرافق لسيادته ، لمناقشة تعزيز أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال المياه، على هامش فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين ، ومن جانبه عبر الدكتور الشيباني عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر فى كافة المجالات .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون الفني والعلمى بين مصر والسعودية خاصة في ظل الشح المائي الذي يواجه البلدين ، وهو ما يتطلب الإعتماد على العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجال المياه لتعزيز قدرة الدول في التعامل مع هذه التحديات .

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات خطة العمل التنفيذية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى شهر اكتوبر ٢٠٢٢ ، حيث من المقرر قريبا زيارة وفد سعودى لمحطة بحر البقر ومحطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى .

كما تم التباحث حول التعاون بين البلدين في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والاستفادة من النماذج الشبيهة الناجحة والمنفذة فى كل من المغرب واسبانيا واستراليا ، والتعاون فى مجالات رفع كفاءة إستخدام المياه ومعالجة المياه ، والحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، وحوكمة إدارة المياه الجوفية .

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