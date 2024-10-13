صحة قنا تُجري مناورة إخلاء حريق بديوان المديرية

نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بقنا، وبالتعاون مع مكتب المستشار العسكري بالمحافظة مناورة إخلاء حريق داخل ديوان المديرية.

وذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بقنا، في تطوير فكر العاملين بديوان المديرية نحو التعامل السريع مع الطوارئ والكوارث والطرق الصحيحة لتفادي المخاطر.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن المناورة تهدف إلي تدريب العاملين علي الإخلاء الصحيح عند حدوث كوارث طبيعية أو حوادث طارئة ، مع الأخذ بالإعتبار تحديد فرق أثناء الكوارث لتأدية عملها حال حدوث مثل تلك الحوادث الطارئة.

وخلال المناورة التي حضرها الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية والدكتور طه عبدالرازق مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، مارست فرق الحماية المدنية دورها في التأكد من عدم وجود أي مصابين وقت حدوث أي كارثة والتعامل السريع مع أي مصابين وذلك بالتنسيق السريع مع فرق الإسعاف والنجدة بالمحافظة.

وأشار الدكتور طه عبدالرازق إلي قيام فرق الحماية المدنية بعرض توجيهي وتطبيقي للعاملين بديوان المديرية عن كيفية التعامل مع الحوادث والكوارث والتعامل السريع مع الحالات طبقاً للوائح والتوجيهات من الجهات المعنية.

محافظ قنا يتفقد ويفتتح عدد من مشروعات حياة كريمة بمركزى الوقف وقوص

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، جوله تفقدية علي عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى قوص والوقف، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اللواء أركان حرب خالد النحراوى والعميد اركان حرب أحمد سمير فرج ممثلى الشعبة الهندسية للقوات المسلحة، والنائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ حياة كريمة بالمحافظة، و عدد من القيادات التنفيذية، و القائمين على أعمال مبادرة حياة كريمة.

أستهل محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمركز قوص على مساحة 154 فدان بطاقة 24 ألف م3 / يوم، لخدمه 9 قري بمركز قوص هي ( حجازة قبلى - حجازة بحرى - شنهور - الكلالسة - المسيد - المعري - المخزن - عباسة - الخرانقة)، بنسبة تنفيذ بلغت 95% من الأعمال الإنشائية.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد مشروع محطة مياه الشرب النقالى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بجزيرة العبل التابعة لمركز الوقف والمقامة على مساحة 1225 م2 بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 م3 / يوم ، بنسبة تنفيذ بلغت 95%، و تخدم 3462 نسمه من أهالى الجزيرة .

و واصل محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع محطة المعالجة الثلاثية بجزيرة العبل بمركز الوقف على مساحة 4200 م 2 بطاقة إنتاجية 2000 م3/ يوم بنسبة تنفيذ بلغت 100% ، وتخدم 3462 نسمة من أهالي الجزيرة.

كما تفقد مشروع إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي بجزيرة العبل على مساحة 160م2 بطاقة إنتاجية 10 لتر/ ثانية بنسبة تنفيذ بلفت 100% .

واستكمال محافظ قنا جولته بالمرور على مجمع خدمات المواطنين بالمراشدة كأول مجمع حكومي على مستوى الجمهورية يتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بقرى حياة كريمة لتقديم الخدمات للمواطنين، وعمارات سكن كريم بقرية المراشدة.

واختتم محافظ قنا جولته بافتتاح، مشروع لوحة توزيع كهرباء المراشدة التابعة لمركز الوقف، و المقام على مساحة 270 متر مربع، بحجم استثمارات بلغ 15مليون و 500 ألف جنيه، ويخدم قرى المراشدة، و القلمينا.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر نقلة حضارية غير مسبوقة في قرى محافظة قنا، كونها توفر حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً.

واضاف عبدالحليم بأن مشروعات حياة كريمة ساهمت في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق التي تعاني من مشكلات مزمنه.