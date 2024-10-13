محافظ الدقهلية يتفقد المستشفي العام ومنافذ بيع الخضراوات بمدينة دكرنس

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الأحد بجوله مفاجئه بمدينة دكرنس للتأكد من تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

وتفقد المحافظ مستشفي دكرنس العام للتأكد من تقديم الخدمات الطبيه للمرضي والمترددين والتقي بالمرضي واستمع الي آرائهم حول الخدمه الطبيه المقدمة ومدي رضاهم عنها .

كما تفقد مرزوق منافذ بيع الخضار والفاكهة للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتوافر المنتجات بها وعدم المغالاة في الأسعار ، مشددا علي أصحاب المنافذ أن الهدف منها هو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار وتحقيق هامش ربح منخفض ، مشيراً إلي أنه سيتم إلغاء ترخيص اي منفذ لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار وتخفيضها وسيتم سحبه فوراً.

وأيضا تفقد المحافظ موقف دكرنس الجديد للتأكد من انتظام العمل به والتزام السائقين بالتعريفة المقرره وعدم تجاوزها والتقي بالمواطنين داخل الموقف واستمع الي المشاكل التي تواجههم داخل الموقف ووجه بدراستها وحلها .

كما تفقد مرزوق مشروع الطفطف الجديد لمتابعة سير عمله لتخفيف المعاناه عن المواطنين في الانتقال من والي الموقف ، والتقي بالمواطنين واستمع الي آرائهم حول مشروع الطفطف وهل ساهم في حل مشكلة المواصلات داخل المدينه من عدمه.

