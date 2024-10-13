تدني مؤشرات التركيز تثير الرعب في بريطانيا

مع دقات هاتفك الذكي أو طنين صندوق البريد الوارد، يجد الكثيرون صعوبة في التركيز أو أداء عمل واحد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت دراسة شملت ألفي شخص أن البريطاني النموذجي لا يستطيع التركيز على مهمة ما إلا لمدة 17 دقيقة و10 ثوانٍ في المتوسط.

وكان أداء الجيل الأصغر أقل إذ اعترف ما يقرب من نصف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا بأنهم تشتت انتباههم في أقل من 60 ثانية، وهذا بالمقارنة مع 7% فقط من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر والذين أبلغوا عن هذا المستوى من التشتت الذهني.

وقال أكثر من ثلث أي ما يعادل 36 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن مدى انتباههم قد تدهور في السنوات الأخيرة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شركة "نيست" المتخصصة في معاشات العمل أن قدرة البريطانيين في المتوسط ​​على الاستماع إلى شريكهم لا تدوم في كثير من الأحيان سوى 19 دقيقة تقريبا.

وكشفت الدراسة التي طلبت شركة نيست إعدادها، أن التعب والتوتر والتشتت الناجم عن الهواتف المحمولة من بين الأسباب الرئيسية التي اعترف البالغون بفقدان تركيزهم.

قال جافين بيريرا بيتس، كبير مسؤولي خدمة العملاء في شركة نيست: "إن الإشعارات المستمرة ووسائل التواصل الاجتماعي والوصول الفوري إلى المعلومات يمكن أن تؤثر على قدرتنا على التركيز لفترات طويلة.

وأضاف: "لا يقع اللوم على التكنولوجيا وحدها، بل يلعب الإجهاد والتعب أيضًا دورًا مهمًا. فعندما نشعر بالتعب أو التوتر، نكافح للحفاظ على التركيز.

وعندما نشعر بالتعب أو التوتر، فإننا نكافح من أجل الحفاظ على التركيز، مما يجعل من الصعب علينا التركيز على مهمة واحدة.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن تنظيم الأمور المالية لا يمكن أن يبقينا مشغولين إلا لمدة 19 دقيقة و49 ثانية في المتوسط، والمهام في العمل لا يمكن أن يبقينا مشغولين إلا لمدة أطول قليلاً تصل إلى 20 دقيقة و40 ثانية.

في عام 2015، أعلنت شركة مايكروسوفت أن متوسط ​​مدى انتباه الإنسان كان ثماني ثوانٍ فقط، أي أقصر من مدى انتباه سمكة ذهبية، لكن هذا الرقم تم فضحه منذ ذلك الحين بسبب عدم وجود "مصدر موثوق".

واعترف 39% من المشاركين بأنهم يشعرون بالرغبة في التحقق من هواتفهم عندما يفقدون الاهتمام بشيء ما، في حين أن 45 في المائة يتنقلون بين المهام، و42 في المائة يسمحون لأنفسهم بالاستغراق في أحلام اليقظة.