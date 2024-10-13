الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

تأثير مرض السكري على الصحة النفسية| تحديات وعوامل مرتبطة بالمرض

بوابة الوفد الإلكترونية

مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم، ويؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد من الناحية الجسدية، ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو تأثيره العميق على الصحة النفسية، فالتعامل اليومي مع مرض مزمن يتطلب تغييراً كبيراً في نمط الحياة والتكيف مع متطلبات العلاج، مما يضع الأفراد المصابين تحت ضغط نفسي كبير، وفيما يلي نستعرض كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على الصحة النفسية، والعلاقة المعقدة بين المرض والحالة النفسية.


 

التأثيرات النفسية لمرض السكري:

1.القلق والاكتئاب:

مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالقلق والاكتئاب بسبب تحديات التحكم في مستوى السكر في الدم، الخوف من المضاعفات المحتملة، والضغط الناتج عن مراقبة النظام الغذائي ونمط الحياة.


 

2.الإجهاد النفسي:

الإجهاد الناتج عن الالتزام بالعلاجات اليومية وتغيير نمط الحياة يمكن أن يسبب توتراً مستمراً، مما يزيد من صعوبة التحكم في مستوى السكر ويؤدي إلى حلقة مفرغة من التدهور الصحي.


 

3.الشعور بالعزلة الاجتماعية:

يمكن أن يشعر مرضى السكري بالعزلة بسبب قلقهم من تناول الطعام في الأماكن العامة أو ممارسة الأنشطة التي قد تؤثر على صحتهم. هذا الشعور بالعزلة يمكن أن يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية بشكل عام.


 

مرض السكري ليس مجرد حالة جسدية تؤثر على مستوى السكر في الدم، بل يمتد تأثيره ليشمل الصحة النفسية. من المهم أن يحصل المرضى على دعم نفسي بجانب العلاج الطبي لتقليل هذه التأثيرات وتعزيز جودة الحياة.

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