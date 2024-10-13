طلاب إعلام الأزهر يتحاورون مع رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق

بدأتْ كليةُ الإعلام بنين تفعيل مجالسها العلمية برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وذلك من خلال لقاءات تثقيفية يحاضر فيها كبار الإعلاميين؛ حيث استضافت الكلية الإذاعي القدير رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق؛ للتحاور مع الطلاب، وعرض تجاربه الذاتية في كيفية إعداد الإعلامي الناجح.

وقدَّم الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، الشكر للإذاعي القدير رضا عبد السلام؛ لتعاونه في التحاور مع طلاب الكلية، وعرض خبراته الحياتية والإذاعية في كيفية إعداد الإعلامي الناجح، مؤكدًا أن تجربته ثريَّة وملهمة يستفيد منها كل طالب يرغب في النجاح بمجال الإعلام.

وأكَّد الإذاعي القدير رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، أن الإعلام مهنة شريفة تستوجب ملازمة الصدق والإخلاص والوضوح، وأنها تقوم على الإقناع واختيار الموضوعات التي تنفع الناس، وتنبذ الفرقة والاختلاف، وأن القرآن الكريم زاخر بالقصص والآيات التي نستلهم منها دروس إعلامية تضيء الطريق لكل إعلامي يسعى لخدمة مجتمعه.

وأضاف - خلال لقاءه بطلاب إعلام الأزهر - أن طالب إعلام الأزهر ينبغي أن يكون قدوة لغيره؛ لما يدرسه من مقررات فيها جماع الأخلاق والقيم التي ينبغي أن تسود في المجتمع.

وأشار عبد السلام إلى أن الحياة تحتاج للمثابرة، والتفاؤل، والأمل في الله مهما ضاقت حلقاتها، فأسرته صدمت يوم ولادته؛ كونه ولد بضمور تام في الذراعين، إلا أن والده تقبل الأمر، وصلى لله، ودعاه أن يتولاه برعايته، وإنه الآن يعيش بفضل هذه الصلاة وببركة هذا الدعاء، مضيفًا أنه واجه صعوبات كثيرة في تعليمه؛ فقد رفضت عديد من المدارس قبوله؛ نظرًا لإعاقته، وتنقل به والده بين المدارس حتى وصل به إلى وكيل الوزارة قائلًا: إن التعليم بالنسبة إلى ولدي هو الحياة، وسأذهب به إلى رئيس الجمهورية إذا لم يتم قبوله في المدرسة، ثم طلب منه أن يكتب، فكتب بقدمه، فاندهش وكيل الوزارة من خطه، وقرر على الفور إلحاقه بالمدرسة، لكنه واجه صعوبات أخرى في طريقة الكتابة داخل المدرسة فتحول من الكتابة بقدمه إلى الكتابة بفمه بفضل تعليم والده له، فكان يمسك القلم بضرسه، ثم تعلم الكتابة بأسنانه، وحقق تفوقًا في دراسته، فكان من أوائل المدرسة في المراحل التعليمية حتى التحق بكلية الحقوق، وتخرج فيها بتفوق، فعمل بأحد مكاتب المحاماة إلا أنه غير مساره للعمل بالإذاعة، فواجه صعوبات للعمل بها بحجة الإعاقة مع اجتيازه للاختبارات إلا أنه لم يفقد الأمل، فحاول عدة مرات حتى عمل مذيعًا للهواء، وأقنع لجان التحكيم أن الإعاقة لن تعيقه عن تأدية وظيفته فوافقوا على تعيينه بإذاعة القرآن الكريم؛ لما شاهدوه من ثقافة وفصاحة، وتدرج في درجاتها الوظيفية حتى صار رئيسًا لها.

يذكر أن الأستاذ رضا عبدالسلام قدم عدة برامج إذاعية، منها: برنامجه الشهير "سيرة ومسيرة" "وحي القلم" "مساجد لها تاريخ" "قطوف من السيرة" "لا يأتون بمثله"، وله مؤلفات علمية؛ منها: "نقوش على الحجر".

وفي نهاية اللقاء الذي أداره الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بقسم الصحافة والنشر بالكلية، كرَّم عميدُ الكلية الضيفَ الكريم الأستاذ رضا عبد السلام، بحضور الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي حمودة، رئيس قسم الصحافة والنشر، والدكتور إبراهيم بسيوني، والدكتور مصطفى عبد الحي، أعضاء هيئة التدريس بالكلية.