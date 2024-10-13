أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيارة مفاجئة لمستشفى طلخا، للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية في الفترة المسائية للمواطنين.

وكيل صحة الدقهلية يطمئن على سير العمل بمستشفى طلخا…

شمل المرور جميع أقسام المستشفى والتأكد من جداول النوبتجيات، علاوة على تفقد جهاز الأشعة المقطعية الجديد وقسم الغسيل الكلوي وبنك الدم والاستقبال والعيادات الخارجية.

واطلع "مدكور" أثناء الزيارة على قسم العمليات الجديد بعد تطويره وقسم العناية العامة، مشددًا على تلافي بعض السلبيات بالحضانات والأشعة وقائمة الانتظار بالعمليات.

كما أكد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الاكمل بالإضافة إلى تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى.

وفي ختام الزيارة، تفقد "مدكور" أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بالمبنى الجديد بالمستشفى موجهًا بالإسراع في إجراءات إنجازه.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة من فريق المراجعة الداخلية والحوكمة الدكتورة ريهام الهراس والدكتورة شيماء مصباح ومن التفتيش المالى والإدارى الاستاذ محمد إبراهيم.