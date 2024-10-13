الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إنجلترا تضرب فنلندا بثلاثية في وري الأمم الأوروبية

جريليش
جريليش

حقق منتخب إنجلترا فوزًا مستحقًا على نظيره الفنلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

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تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع ضد اليونان.. هاري كين في الهجوم

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منتخب إنجلترا يفوز على فنلندا بثنائية هاري كين

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تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام فنلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

افتتح جاك جريليش التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 18، قبل أن يضيف ترينت ألكسندر أرنولد الهدف الثاني في الدقيقة 74. واختتم ديكلان رايس الثلاثية بهدف ثالث في الدقيقة 84 في المقابل، سجل ارتو هوسكونن هدف فنلندا الوحيد في الدقيقة 87 من المباراة.

بهذا الفوز، يحتل منتخب إنجلترا وصافة المجموعة الثانية في التصنيف الثاني من البطولة برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة، بينما يتذيل المنتخب الفنلندي المجموعة بدون أي نقاط.

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منتخب إنجلترا يفوز على فنلندا بثنائية هاري كين

txt

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع أمام فنلندا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

الجريدة الورقية