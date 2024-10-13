وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، أنا كلوديا روسباش، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

حرص الوزير عبد العاطي على تقديم التهنئة للمسئولة الأممية على توليها منصبها الجديد كمديرة تنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، وأكد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستضافة النسخة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 في القاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ۲۰۲٤، لما تتمتع به مصر من خبرة في مجالات التنمية الحضرية.

وأعرب عن التقدير للتعاون الوثيق بين مصر والبرنامج في الترتيبات والأعمال التحضيرية الجارية لاستضافة المنتدى، مشدداً على أهمية التركيز على موضوعات حشد التمويل للمشروعات التنمية الحضرية خلال المنتدى.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للدور الكبير الذي يضطلع به البرنامج في دعم جهود التنمية في مصر، مؤكداً على محورية دور البرنامج في دعم جهود الدولة لمواجهة الأعباء المتزايدة جراء استقبال ملايين اللاجئين من جنسيات مختلفة، وهو ما يؤثر على كفاءة البنية التحتية في المجتمعات المحلية المستقبلة لهؤلاء اللاجئين، مشيراً إلى الجهود الوطنية في مجالات التنمية العمرانية، وعلى رأسها إنشاء عدد كبير من المدن الجديدة التي تتميز بمعايير الاستدامة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن النقلة الهائلة في مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكة الطرق التي أقامتها مصر خلال السنوات الماضية، وتطوير العشوائيات، وجهود الدولة لتطوير حلول ذكية وصديقة للبيئة في مجالات النقل والبنية التحتية في المدن المصرية.