لاعبة مصرية تفوز بالميدالية الذهبية لبطولة مستر أولمبياد للقوة البدنية في أمريكا

حصلت لاعبة القوة البدنية آية سويلم، بنت الإسماعيلية، على الميدالية الذهبية للمجموع وفضية البنش في بطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية بأمريكا 2024م، والتي أقيمت في مدينة لاس فيجاس الأمريكية ونجحت في كسر الرقم العالمي في رفعة السكوات في القوة البدنية.



وقالت آية سويلم، بطلة العالم في القوة البدنية، أنها فخورة برفع علم واسم مصر في أمريكا مؤكدة أن المنافسة كانت قوية بين اللاعبين المحترفين، مشيرة إلى أن اسم وعلم مصر سيظل مرفوع بين دول العالم ولها مكانه عالية.



وانطلقت منافسات بطولة مستر أولمبيا في لاس فيجاس بأمريكا، بداية من 10 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 13 من نفس الشهر، وتعد بطولة مستر أولمبيا هي الأقوى في عالم رياضة كمال الأجسام، وفاز بها من قبل ثلاثي عربي، هم اللبناني سمير بنوت، الليبي كمال القرقني، والمصري بيج رامي، والذي يعد الأكثر فوزًا بها عربيًا مرتين عامي 2020 و2021.



وكانت آية سويلم، قد حصلت العام الماضي أيضًا على الميدالية الذهبية في بطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية بأمريكا، وثانٍ مستر أولمبيا في "البنش برس" بمشاركة 20 دولة حول العالم، ونجحت في رفع العلم المصري.



وتابعت آية، أن طموحها لا حدود له في لعبة رفع الأثقال، وأنها تأمل في الحصول على ميدالية ذهبية لمصر في البطولة الأولمبية القادمة، مشيرة إلي أنها بدأت ممارسة الرياضة وعمرها 10 سنوات، عندما قررت ممارسة لعبة الكاراتيه، كما اتجهت للعب المصارعة، وعمرها 12 عام، ثم اتجهت للممارسة رياضة القوة البدنية عام 2016، وانضمت إلى النادي الإسماعيلي، لكنها فوجئت بقلة الإمكانات داخل النادي، وعدم الاهتمام بالألعاب الفردية، وعدم اهتمام إدارة النادي بالأبطال واللاعبين، فقررت التدريب على حسابها الشخصي، على يد مدربها الذى أعدها للبطولات محمود العدوى، لكنها شاركت في البطولة باسم النادي الإسماعيلي.



وأوضحت أنها قررت الاعتماد على نفسها في الأعداد للبطولات العالمية، ونجحت في الفوز ببطولة العالم أكثر من مرة، ورفعت علم مصر في المحافل الدولية، مؤكدة أنها ‏سافرت إلى الجزائر عام 2017 للمشاركة في بطولة إفريقيا والبحر المتوسط تحت 19 عام على حسابها الشخصي، ونجحت في الحصول على المركز الأول في البطولة.



وسبق أن حصلت البطلة العالمية آية سويلم عباس، على المركز الأول في بطولة إفريقيا القوة البدنية والتي أقيمت في الجزائر عام 2017م، واستطاعت تحطيم الرقم الأفريقي في الإسقاط 135، كما استطاعت الحصول على المركز الأول في بطولة البحر المتوسط تحت 19 عام بالجزائر في نفس العام.



- حصلت البطلة آية عباس، على المركز الأول في البطولة العربية للأندية والمنتخبات القوة البدنية ورفعة البنش، ‏كما حصلت على أول الجمهورية 15 مرة خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2019.



- حصلت عام 2021، على المركز الأول ناشئين تحت 21 سنة في بطولة العالم للقوة البدنية، والتي أقيمت في البرتغال، وحطمت الرقم القياسي العالمي من 162.5 إلى 187.5، كما حصلت على المركز الثالث على العالم فوق 23 عام، في وزن 75 كيلو، و187.5 للرجل و95 كيلو للبنج بريس، و165 كيلو للسحب.



- حصلت آية سويلم علي المركز الأول في بطولة العالم للقوة البدنية عام 2023، والتي أقيمت في مصر والحصول على درع أقوي لاعبة في العالم في بطولة القوة البدنية.



- حصلت البطلة آية سويلم على المركز الأول في بطولة القوى البدنية تحت 19 عام في فنلندا ‏واستطاعت تحطيم الرقم العالمي للإسقاط "الرجال" وتحطيم الرقم العالمي في "البنش برس" 3 مرات متتالية وتحطيم المجموع 367.5 كم، كما استطاعت الحصول على المركز الثالث في‏ بطولة العالم للقوة البدنية فوق السن.

يُذكر أن اللاعبة أية سويلم بطلة منتخب مصر، خريجة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببرنامج المساحة والاستشعار من بعد GIS، وسبق لها الحصول على العديد من البطولات المحلية والدولية حيث حصلت على 20 ميدالية أول جمهورية، 6 ميداليات أول عرب وأول أفريقيا، أول بحر متوسط، بالإضافة إلى حصولها 5 مرات على مركز أول عالم.