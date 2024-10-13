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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشواميني: "نعطي أهمية كبيرة لـ مبابي"

مبابي
مبابي

أكد أوريلين تشواميني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ومنتخب فرنسا، أن العديد من وسائل الإعلام والصحافة تعطي أهمية كبيرة لمواطنه كيليان مبابي.

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وتحدث تشواميني في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، حيث قال: "أظن أننا نعطي أهمية كبيرة لمبابي، يمكن لأي شخص أن يفكر فيما يريده، لكننا نعلم أنه في كل مرة يتعلق الأمر بكيليان يكون الأمر مبالغًا فيه".

وتابع: "لقد تكلمنا عنه بعد المباراة، وقبل المباراة، لذلك لا يهم أين شاهد المباراة، فهذه ليست مشكلتنا".

وأضاف: "إن حب مبابي لـ منتخب فرنسا أمر لا شك فيه، أرسل رسائل إلى جميع اللاعبين يسألهم عن سير الأمور، نحن نتطلع إلى عودته".

الجدير بالذكر أن تشواميني يدافع بقوة عن مبابي بعد الهجوم الذي يتعرض له الأخير جراء تصريحاته الأخيرة بشأن تقليل مشاركاته مع الديوك خلال الفترة المقبلة والتركيز على المواجهات القوية فقط.

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