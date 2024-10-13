وزير الإسكان يقدم لمسئولي "الهابيتات" شرحاً مفصلاً عن مشروعات العاصمة من البرج الأيقوني

اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والوفد المرافق لها، فى جولة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم لهم شرحاً مفصلاً عن مشروعات العاصمة من أعلى نقطة فى قارة أفريقيا بالبرج الأيقونى.



ومن جانبها، عبرت أناكلوديا روسباخ، عن إعجابها الشديد بما حققته الدولة المصرية فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فى زمن قياسى، مشيدة بخطة الربط التى تعمل على تحقيقها الدولة المصرية بين العاصمة الإدارية الجديدة والعمران القائم، من خلال العديد من وسائل النقل الحديثة، وهو ما يشكل أحد أهم أسباب نجاح المدن الجديدة، وهو أيضاً أهم عوامل جذب الاستثمارات والسكان إليها.



كما أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، على أهمية الدمج بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات، مؤكدة أن هذا يعد نموذجاً ناجحاً يحتذى به.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.



وأضاف، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.