قنا: إتمام مشروعين ضمن "حياة كريمة" بجزيرة العبل

إطلع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على مشروع محطة المعالجة الثلاثية بجزيرة العبل بمركز الوقف، شمال قنا، على مساحة 4200 م 2 بطاقة إنتاجية 2000 م3/ يوم بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتخدم 3462 نسمة من أهالي الجزيرة.

كما تفقد مشروع إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي بجزيرة العبل على مساحة 160م2 بطاقة إنتاجية 10 لتر/ ثانية بنسبة تنفيذ بلفت 100% .

واستكمال محافظ قنا جولته بالمرور على مجمع خدمات المواطنين بالمراشدة كأول مجمع حكومي على مستوى الجمهورية يتم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بقرى حياة كريمة لتقديم الخدمات للمواطنين، وعمارات سكن كريم بقرية المراشدة.

متابعة ميدانية:-

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، اليوم الأحد، جوله تفقدية علي عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى قوص والوقف.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اللواء أركان حرب خالد النحراوى والعميد اركان حرب أحمد سمير فرج ممثلى الشعبة الهندسية للقوات المسلحة، والنائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، و الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ حياة كريمة بالمحافظة، و عدد من القيادات التنفيذية، و القائمين على أعمال مبادرة حياة كريمة.

مركز قوص:-

أستهل محافظ قنا، جولته بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمركز قوص على مساحة 154 فدان بطاقة 24 ألف م3 / يوم، لخدمه 9 قري بمركز قوص هي ( حجازة قبلى - حجازة بحرى - شنهور - الكلالسة - المسيد - المعري - المخزن - عباسة - الخرانقة)، بنسبة تنفيذ بلغت 95% من الأعمال الإنشائية.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد مشروع محطة مياه الشرب النقالى التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بجزيرة العبل التابعة لمركز الوقف والمقامة على مساحة 1225 م2 بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 م3 / يوم ، بنسبة تنفيذ بلغت 95%، و تخدم 3462 نسمه من أهالى الجزيرة.

واختتم محافظ قنا جولته بافتتاح، مشروع لوحة توزيع كهرباء المراشدة التابعة لمركز الوقف، و المقام على مساحة 270 متر مربع، بحجم استثمارات بلغ 15مليون و 500 ألف جنيه، ويخدم قرى المراشدة، و القلمينا.

نقلة حضارية:-

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعتبر نقلة حضارية غير مسبوقة في قرى محافظة قنا، كونها توفر حياة ومعيشة كريمة ولائقة بالمواطنين بالقرى والنجوع، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير القرى الأكثر احتياجاً.

واضاف عبدالحليم بأن مشروعات حياة كريمة ساهمت في تحسين وتطوير البنية التحتية، وتوفير احتياجات المشروعات الإستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق التي تعاني من مشكلات مزمنه.