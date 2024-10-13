ختام فعاليات القافلة الطبية المجانية بأبو المطامير

إختتمت منذ قليل فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية صيدناوي بأبوالمطامير، علي مدار يومي السبت والأحد ١٢و١٣ / ١٠/ ٢٠٢٤ م، والتي نظمها فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة ،بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، وتحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ضمن فاعلية ( أنت الحياه ) .

وجاء إنطلاق القافلة ضمن مبادرة "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى .حيث تم الكشف خلالها على ١٢٩٤ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٩ عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (عيادتي الباطنة ٣٨٢ - عيادتي الأطفال ٣٥٢- الجراحة ١٦٧- النساء ١٢٢- تنظيم الأسرة ٤٩- العظام ٩٦- الأسنان ١٢٦ )

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهازى أشعة وسونار بعيادة الأشعة ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة، لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .