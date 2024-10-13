رسالة نادين نسيب نجيم تحير الجمهور| هل انفصلت عن خطيبها أم دخلت عش الزوجية؟

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم حالة من الجدل والصدمة لجمهورها، إذ اعلنت انفصالها عن خطيبها ناريك ناربيكيان، بعد قصة حب استمرت عام كامل واشعلت الوسط الفني، ولم تكشف الفنانة عن الأسباب التي دفعها إلى الانفصال.

نادين نسيب نجيم وناريك ناربيكيان

نادين نسيب نجيم تثير الجدل بإعلان خبر انفصالها

نشرت نادين نجيم مقطع فيديو لها عبر خاصية "ستوري" على تطبيق إنستجرام وهي تقود الجيت سكي في البحر وفي الخلفية اغنية unstoppable للنجمة العالمية Sia ، وأرفقت الفيديو برسالة غير واضحة جاء فيها: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسمياً، لا انا عزباء وراضية".

تفاعل رواد موقع إنستجرام مع خبر انفصال نادين نسيب نجيم ، وانقسمت الأراء إذ قال البعض بأن رسالتها تحمل تفسيرين، الأول أنها متزوجة رسمياً من خطيبها ناريك ناربيكيان ولم تعد عزباء، في حين فسرها البعض الآخر بأن علاقتها به انتهت وهي باتت عزباء وراضية بهذا الامر.

نادين نسيب نجيم

خطوبة نادين نسيم نجيم

في 5 فبراير 2023 أعلنت نادين نسيب نجيم خطوبتها على ناريك ناربيكيان، وذلك عن طريق نشرها فيديو أثناء احتفالها بعيد ميلادها، إذ عرض عليها الزواج، وسط تصفيق واحتفال كبير من الحاضرين.

ظهر ناربيكيان في مقطع الفيديو أثناء إخراجه الخاتم من جيبه ليقوم بعرض الزواج عليها، ففوجئت الفنانة وردت فورا بالموافقة ليبدأ الحاضرون بالتفاعل مع الفرحة.

نادين نسيب نجيم وناريك ناربيكيان

وعلقت نادين نسيب نجيم، حينها على الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة: "كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم.. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب وقلت نعم"؟

آخر ظهور لـ نادين نسيب نجيم وخطيبها ناريك ناربيكيان

وكان آخر ظهور لـ نادين نسيب نجيم وخطيبها أثناء احتفالها بعيد ميلاده يوم 23 من سبتمبر 2024 بحضور عددٍ من أفراد أسرتها وأصدقائها المقرّبين كان من بينهم مصمم الأزياء زهير مراد.

وبدت نادين بغاية السعادة في مقاطع الفيديو التي شاركتها من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت وهي ترقص إلى جانب خطيبها وتحتضنه.

نادين نسيب نجيم وناريك ناربيكيان