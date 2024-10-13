الأحد 13/أكتوبر/2024 - 07:26 م 10/13/2024 7:26:03 PM

فى العصر الحديث يمكن القول إن العلاقات المصرية الأفريقية مرت بثلاث مراحل؛ الأولى فى زمن الرئيس ‏المصرى السابق جمال عبدالناصر، حيث ساند الثورات التحررية وبلغت الدبلوماسية المصرية شأناً عالياً فى ‏ذلك الوقت، وحققت مصر مصالح استراتيجية فى العمق الأفريقيý.ý

ý ýثم جاء مرحلة الرئيس أنور

السادات والذى انشغل كثيراً

بمعركة تحرير الأرض ثم معركة

السلام، وقد آمن ‏الرجل بأن

أوراق اللعبة برمتها فى يدى

الولايات المتحدة الأمريكية أو

99 فى المائة منها على الأقل.

ومع ‏وصول الرئيس مبارك بدأت

العلاقات تفتر شيئاً فشيئاً، إلى

أن جاءت محاولة اغتياله فى

أديس أبابا فى يونيو ‏‏1995

ليتوارى الملف الأفريقى عن

اهتمامات مصر الرسمية،

وإذ تركنا عالم الجغرافيا، العلامة جمال حمدان ونظرته العميقة والاستراتيجية لجذور مصر الأفريقية، فإننا نجد ‏أنفسنا أمام قامتين مصريتين أدركتا باكراً أهمية أفريقيا بالنسبة لمصر،

أما الأول فهو الدكتور بطرس غالى، الأمين العام السابق للأمم المتحدة والذى كتب فى مذكراته الشخصية أن ‏أول رحلة سمح له والده الباشا الأكبر بالقيام بها فى حياته كانت إلى السودان، وليس إلى أوروبا ولا أمريكا ‏ý.ý

ý ýوحين سأل بطرس عن السر

أخبره الأب عن أهمية أن تتفتح

عينه على القيمة والأهمية

الكبرى التى تمثلها ‏أفريقيا

للمصريين ولحياتهم، وعليه لم

يكن غريبا فى وقت لاحق أن

يتجه اهتمام بطرس غالى الأول

والأكبر ‏طوال عقود خدمته في

الدبلوماسية المصرية، صوب

أفريقيا، والأفارق هم الذين

رشحوه لمنصب الأمين العام ‏

للأمم المتحدة.‏

أما العقلية المصرية الثانية التى رسخت لديها أهمية أفريقيا، فهى الصحفى والكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، ‏والذى أشار أكثر من مرة إلى أن أمرين يمثلان أمن مصر القومى ولا مجال للتهاون فيهما؛ وهما « مياه النيل ‏‏»، و«الوحدة الوطنية على أرض مصر بين الأقباط والمسلمين «، وبديهى أن مسالة مياه النيل تتقاطع مع ‏العمق الأفريقى طولاً وعرضاً، وشكلا وموضوعاًý.ý

وبعد الثلاثين من يونيو 2013، بدأت مصر استفاقة حقيقية تجاه العالم الخارجى، وفى محاولة ناجحة لضبط ‏المسافات مع بقية عواصم العالم، أولت القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية كبرى ‏لأفريقيا، والمحلل المتابع المحقق والمدقق لخطابات الرئيس يجده يؤكد مراراً وتكراراً على اعتزاز مصر ‏بانتمائها الأفريقى فقد خطت مصر خطوات جذرية فى سياق إعادة ضبط المسافات من القاهرة إلى غالبية أو كل ‏العواصم الأفريقية، والمؤكد أن الفضل الأكبر فى هذا الإطار يعزى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعاد ‏تقييم المشهد.‏

واستبقت الرؤية المصرية الأحداث والمتغيرات العالمية التى تنبئ بولادة نظام عالمى متعدد الأقطاب قائم على ‏الحيز الجغرافى لكل قطب، وبما أن القرن والشمال الأفريقى يمثلان الحيز الجغرافى لمصر وهو الأهم فى العالم ‏لما يمثله من أهمية للملاحة الدولية بجانب الثروات والموارد الطبيعية، ولذا نلاحظ اشتعال تلك المنطقة حول ‏مصر وفى القلب سد النهضة، لمحاولة جرها لصدام عسكرى يجعل تلك المنطقة المهمة مسرحاً لتواجد قوى ‏عالمية للسيطرة عليها والاستفادة منها، مع عزل مصر عن محيطها الجغرافى، لكن نجحت القيادة المصرية ‏ببراعة فى ترويض ذلك والتواجد داخل تلك المنطقة ليس بالتواصل السياسى فقط، بل اقتصادياً وعسكرياً وهو ما ‏لم يحدث عبر التاريخ المصرى من قبل، وهذا ما تمخضت عنه القمة الثلاثية بين قادة مصر وأريتريا والصومال ‏لتمثل توازناً استراتيجياً يمنع أى قوة أخرى تسيطر أو تتواجد على منابع النيل أو مداخل البحر الأحمر وخليج ‏عدن.‏