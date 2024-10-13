منتخب مصر يطير لموريتانيا

غادرت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن متوجهة إلى موريتانيا استعدادا لمواجهتها في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تقام بالمغرب .



ويترأس بعثة منتخب مصر لموريتانيا ، الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

وتستغرق رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا ٨ ساعات .

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تدريبه ظهر اليوم استعداداً لمواجهة موريتانيا في السابعة مساء الثلاثاء ١٥ أكتوبر في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها المغرب .

خاض منتخب مصر تدريباته علي ملعب نجيل صناعي بملعب زد بالتجمع الخامس خاصة أن مباراة المنتخب المقبلة امام موريتانيا بالعاصمة نواكشوط ستكون على ملعب نجيل صناعي .

