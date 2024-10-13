بطل منتخب مصر يحصد برونزية عالمية في بطولة العالم للكاراتيه بـ إيطاليا

توج محمد حمدي، الطالب بكلية التجارة بجامعة الزقازيق ولاعب منتخب مصر القومي ومنتخب جامعة الزقازيق، بالميدالية البرونزية في منافسات الكوميتيه (وزن -60 كجم) ببطولة العالم للشباب تحت عمر الـ 21 عامًا، بإيطاليا.

وقد حقق الطالب محمد حمدى خلال البطولة إنجازًا جديدًا على الساحة الرياضية الدولية، وأثبت جدارته في عدة محافل رياضية كبرى، وتوج بالميدالية الذهبية في بطولة الجامعات الأخيرة التي نظمتها جامعة عين شمس، كما حقق الذهبية في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت بالقاهرة الشهر الماضي.

عبر الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، عن كامل فخره بما حققه الطالب محمد حمدي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بدعم طلابها رياضيًا وأكاديميًا، ويبرهن قدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وأضاف قائلاً: "تستمر جامعة الزقازيق في تقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا"..

وقال الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة: تحرص الجامعة على تقديم الرعاية الكاملة للطلاب، سواء في الجانب التعليمي أو الرياضي، ويعد هذا النجاح دليلاً على أن العمل الجاد يثمر دومًا".

يشار إلى أن مدرب اللاعب هو الدكتور أحمد غالي، ومدربي منتخب الجامعة للكاراتيه، هما: الدكتور محمد سعيد، والدكتور محمود متولي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتور محمد متولي المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، وكابتن محمد زقزوق مدير إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.