الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تصفيات أمم أفريقيا 2025

إعفاء مصطفي محمد من خوض مباراة منتخب مصر و موريتانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  الكابتن حسام حسن  إعفاء  مصطفي محمد لاعب الفريق من المشاركة في مباراة موريتانيا بعد أن أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد العضلة الخلفية وفضل الجهاز الفني إراحته حفاظا علي اللاعب من تفاقم الإصابة .

تسافر بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم متوجهة إلى موريتانيا لمواجهتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب .

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