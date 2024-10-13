طلة

الأحد 13/أكتوبر/2024 - 07:18 م 10/13/2024 7:18:31 PM

- فيه إيه شاغلك كده فى الجرنان وواخدك مننا يا سى السيد؟!

- بأدور على أى حاجة تطمنى وتقولى إن الأسعار اللى عمالة تطلع كل يوم دى هتنزل تانى ولا لأ.

- طب ما تطمنى معاك اللهى يطمن قلبك دنيا وآخرة ياخويا!

- آخرة؟ مستعجلة على موتى ولا ايه يا أمينة؟!

- يجعل عمرى قبل عمرك أحب على يدك ما تزعل منى انت عارف أنا مدب لكن مقصدش حاجة وحشة.

- هعمل نفسى مصدقك يا أمينة علشان مش فاضيلك خلينى أشوف الأسعار دى اللى جالها سُعار..حد يقول الطماطم والبطاطس تعدى التلاتين جنيه وحتى البصل والخيار واللمون؟!

- ولقيت إيه مكتوب يا سى السيد؟

- بيقولك يا ستى العروة هى السبب!

- هو الأكل والشرب كمان فيه حاجات عرة زى البنى آدمين؟

- ههههههههه الله يحظك يا أمينة اسمها العروة مش العرة يا ولية.

- ماهو انا معرفش غير الناس العرة وعراوى الجواكت والقمصان..فكرتنى يا سى السيد كنت هنسى الواد فهمى عايزله قميصين تلاتة جداد يروح بيهم الجامعة، لسه بيقولى ان قمصانه دابت خلاص ومعدتش نافعة تترف تانى!

- جامعة إيه وزفت إيه مش تستنى لما نشوف هم الأكل والشرب الأول هو أنا هكفيكم إيه ولا إيه.

- حاضر ياخويا بلاش قمصان بس أحب على يدك متتعصبش لحسن يطقلك عرق ولا تتمزق وانت يعنى متآخذنيش بقيت راجل كبارة وبتلعب فى الوقت الضايع!

- اللهم طولك يا روح.. هتتملى وتسكتى يا أمينة ولا تلمى هدومك وتروحى على أمك!

- أدينى ساكتة أهو، فهمنى حكاية عروة الطماطم دى تطلع إيه؟

- العروة دى يعنى الموسم اللى بتتزرع فيه الحاجة.. يعنى الطماطم مثلاً بتتزرع من فبراير لمايو وتتجنى وتتباع فى يوليو وأغسطس.

- طب والحكاية دى مالها ومال أسعار الخضار اللى اتجننت دى يا سى السيد؟

- ما هو الحر الشديد اللى فات أثر على المحصول وضرب الخضار ضربة جامدة وربنا يسترها بقى فى العروة الشتوية.

- ألا هو كمان فيه عروة صيفى وعروة شتوى؟!

- وخدى عندك كمان العروة النيلية والعروة المحيرة!

- يا ساتر يارب هى حتى الخضار والفاكهة بتحتار زى البنى آدمين يا سى السيد؟

-. أهو ده اللى مكتوب فى الجرنان يا أمينة.

- طب وإيه اللى تعب الطماطم فى العروة دى ولا الحيرة يعنى هى اللى عملت فيها كده؟

- بيقولك أوراق الطماطم حصلها التفاف وطلعت لفوق على بعضها!

- يوه أيوه كده بقى بدأت أفهم روح ياشيخ ربنا ينور بصيرتك يا سى السيد!

- اشمعنى يعنى التفاف دى اللى فهمتيها يعنى يا أمينة؟

- أصل سى فهمى ابنى وهو بيعلمنى اقرا واكتب كان بيقولى يعنى ان فيه كائنات قال أبصر إيه حية بتاكل وتشرب وتتنفس زى البنى آدمين وفاكرة لما سألته تطلع ايه الكائنات الحية دى جن وعفاريت ولا إيه قالى لا دى زى الخضار والفاكهة والزرع!

- طب وده ايه دخله بالتفاف ورق الطماطم فوق بعضه؟

- ماهى إذا كانت بتاكل وتشرب وتتنفس زى البنى آدمين يبقى اكيد برضك بتلف وتدور زيهم!

- واضح انه مفيش فايدة يا أمينة شكلى كده بأدن فى مالطة وعمرك ماهتفهمى حاجة!

- خلاص انا هسكت خالص ومش هفتح حنكى بكلمة بس فهمنى الله لا يسيئك هل فيه حاجة مكتوبة عندك بتقول ان الطماطم ممكن تتعالج من اللف والدوران وترجع ترخص تانى؟!

- الخبراء بيقولك يا ستى عايزة يتحطلها فى الميه كالسيوم وفوسفور وماغنسيوم..دوا يعنى يا أمينة دوا وفيتامينات!

- تاهت ولقيناها ياسى السيد..برطمانات الفيتامينات اللى انت بتسف فيها ليل ونهار على الفاضى لسه فيها ياما..هقوم أطبخلك بيها بدل الطماطم لغاية لما المجنونة تعقل وتهدى وأهو يبقى استفدنا منها..مش فكرة حلوة والنبى!

- حلوة أوى يا أمينة وبعد ما تطبخى عايزك فى موضوع مهم!

- هىء هىء هىء متكسفنيش بقى يا راجل عايز إيه؟

- عايزك تلمى هدومك وعلى أمك لغاية أما انتى تعقلى أو الطماطم تعقل!

[email protected]