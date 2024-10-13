تأجيل قضية المتهم بقتل شخص لسرقة هاتفه المحمول للمرافعة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل قضية محاكمة عاطل بتهمة قتل شخص، حيث قام بضربه ب حجر طوب بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لجلسة الأربعاء المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر احالة المتهم ويدعى احمد م ع - 21 سنة عاطل إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر مارس 2024 قتل عمد المجني عليه -سامح. ا.ا - بغير سبق إصرار ولا ترصد بأن أستل أداة “حجر” وسدد له عدة ضربات استقرت برأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجريمة بقصد ارتكابه لجنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه.

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص “حجر” دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت مباحث قسم أول شبرا الخيمة أنه حال تواجد المجنى عليه رفقة زوجته حضر المتهم وأراد سرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، وحال رفضه أمسك بقالب طوب وألقاه على رأسه مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته، واستولى المتهم الهاتف ولاذ بالفرار.