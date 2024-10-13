الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بابا الفاتيكان يدعو لاحترام قوات حفظ السلام الأممية ووقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، على احترام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بعد أن تعرضت قوة اليونيفيل لنيران القوات الإسرائيلية في لبنان عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، وجدد دعوته إلى وقف إطلاق النار واتباع مسار الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

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وخلال خطابه في قداس الأحد في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، قال البابا فرانسيس "أواصل متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط بقلق وأدعو مرة أخرى إلى وقف فوري لإطلاق النار على جميع الجبهات"، بحسب ما نقلته وكالة انباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف "فليُسلك مسار الدبلوماسية والحوار لتحقيق السلام"، معرباً عن قربه "من كل الشعوب المعنية، فلسطين وإسرائيل ولبنان حيث أطلب احترام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

 

وأصيب خمسة من قوات حفظ السلام في خضم قتال إسرائيل لحزب الله في جنوب لبنان. واستدعى وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو الخميس الماضي السفير الإسرائيلي على خلفية الهجمات على اليونيفيل، التي تسهم إيطاليا فيها بنحو 1000 جندي.

 

وأدانت 40 دولة مساهمة في البعثة، منها إيطاليا، الهجمات أمس السبت قائلة إن "هذه الأعمال يجب أن تتوقف على الفور ويجب التحقيق فيها على نحو مناسب".

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