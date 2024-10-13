ماذا نقول بعد صلاة المغرب؟.. كما ورد عن النبي

يسن للمسلم بعض الأذكار بعد الصلوات المفروضة، تثبت أقدامه في طريق الطاعة، وتختص بعض الصلوات بأذكار معينه عن غيرها، ونستعرض فيما يلي الأذكار الخاصة بصلاة المغرب.

أذكار بعد صلاة المغرب كما قالها النبي

1- قال - صلى الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ يُحْيِي ويُمِيتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، عَشْرَ مراتٍ على إِثْرِ المغربِ بعث اللهُ له مَسلَحَةً يَحْفَظُونَه من الشيطانِ حتى يُصْبِحَ، وكَتَب له بها عَشْرَ حسناتٍ مُوجِباتٍ ومَحَا عنه عَشْرَ سيئاتٍ مُوبِقاتٍ وكانت له بعَدْلِ عَشْرِ رِقابٍ مؤمناتٍ).

2- (كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا انصرفَ من صلاةِ المغربِ؛ يدخل فيُصلّي ركعتينِ ثم يقولُ فيما يدعو: يا مُقلّبَ القلوب ثَبّتْ قلوبنا على ديْنِكَ).

أذكار بعد الصلوات المفروضة

يُسنُّ للمصلي إذا فرغ من الصلاة وبما فيها صلاة المغرب أن يقول عدد من الأذكار المسنونة:

(أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله، أَسْتَغْفِرُ الله)

(اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ).

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ، وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ)

فضل الأذكار بعد الصلاة

ثبت في السنة النبويّة أحاديث في فضل الذكر بعد الصلوات المفروضة، وهناك عدة أحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكل منها مخصص لنيل فضل معين بشكل خاص:

الوعد بدخول الجنة عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خصلتان، أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة عشراً، ويحمد عشراً، ويكبر عشراً، فذلك خمسون ومائة بًاللسان، وألف وخمسمائة في الميزان)

مغفرة الذنوب عَنْ رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ- قال:( مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

معقبات تحفظك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:(مُعَقَّباتٌ لاَ يَخِيبُ قائِلُهُنَّ أوْ فاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلاثًا وَثَلاِثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاَثًا وَثَلاِثِينَ تَحْمِيدَةً، وأرْبعًا وَثَلاِثينَ تَكْبِيرة

