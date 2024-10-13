الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أبطال إنبي للجمباز يحصدون الذهب في كأس مصر

إنبي للجمباز
إنبي للجمباز

يواصل أبطال نادي إنبي للجمباز الايروبك تحت 9 سنوات تألقهم الرائع في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024/2025، محققين إنجازًا استثنائيًا بحصد 5 ميداليات ذهبية، ليعززوا مكانة النادي كأحد الأندية المميزة في رياضة الجمباز في مصر.

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أبطال الإنجاز:

دارين أحمد حسين: ميدالية ذهبية

كارما مصطفى كامل: ميدالية ذهبية

أينور نبيل ناجي: ميدالية ذهبية

كندا كريم صلاح: ميدالية ذهبية

ليلى عمرو فاروق: ميدالية ذهبية

برافو لأبطالنا المميزين، أنتم فخر النادي وجيل المستقبل!

قيادة فنية متميزة خلف النجاحات:

يشرف على قطاع الجمباز في نادي إنبي المهندس محمد السيد، عضو مجلس الإدارة، ويقود الجهاز الفني نخبة من المدربين الخبراء الذين لا يدخرون جهدًا في إعداد الأبطال:

ك/ هشام صبحي - المدير الفني ورئيس الجهاز

ك/ عبدالحميد سعيد - مدرب فريق إيروبك

ك/ عمر الشاذلي - مدرب فريق إيروبك

ك/ سارة السيد - مدربة باليهات إيروبك

ك/ أحمد إبراهيم - مدرب إيروبك

ك/ محمود علاء - مدرب فريق الجمباز الفني

ك/ نوال محمود - مدربة باليهات الفني

ك/ عمرو توني - مدرب فريق

ك/ ممدوح محمد - مدرب فريق

ك/ إمام يماني - مدرب فريق

ك/ هبة خميس - مدربة

ك/ خلود أحمد - مدربة باليهات

ك/ خالد إسماعيل - إداري

ك/ عبدالمحسن محمود – إداري

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