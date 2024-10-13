أبطال إنبي للجمباز يحصدون الذهب في كأس مصر
يواصل أبطال نادي إنبي للجمباز الايروبك تحت 9 سنوات تألقهم الرائع في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024/2025، محققين إنجازًا استثنائيًا بحصد 5 ميداليات ذهبية، ليعززوا مكانة النادي كأحد الأندية المميزة في رياضة الجمباز في مصر.
أبطال الإنجاز:
دارين أحمد حسين: ميدالية ذهبية
كارما مصطفى كامل: ميدالية ذهبية
أينور نبيل ناجي: ميدالية ذهبية
كندا كريم صلاح: ميدالية ذهبية
ليلى عمرو فاروق: ميدالية ذهبية
برافو لأبطالنا المميزين، أنتم فخر النادي وجيل المستقبل!
قيادة فنية متميزة خلف النجاحات:
يشرف على قطاع الجمباز في نادي إنبي المهندس محمد السيد، عضو مجلس الإدارة، ويقود الجهاز الفني نخبة من المدربين الخبراء الذين لا يدخرون جهدًا في إعداد الأبطال:
ك/ هشام صبحي - المدير الفني ورئيس الجهاز
ك/ عبدالحميد سعيد - مدرب فريق إيروبك
ك/ عمر الشاذلي - مدرب فريق إيروبك
ك/ سارة السيد - مدربة باليهات إيروبك
ك/ أحمد إبراهيم - مدرب إيروبك
ك/ محمود علاء - مدرب فريق الجمباز الفني
ك/ نوال محمود - مدربة باليهات الفني
ك/ عمرو توني - مدرب فريق
ك/ ممدوح محمد - مدرب فريق
ك/ إمام يماني - مدرب فريق
ك/ هبة خميس - مدربة
ك/ خلود أحمد - مدربة باليهات
ك/ خالد إسماعيل - إداري
ك/ عبدالمحسن محمود – إداري