محافظ الشرقية: جولاتي مستمرة على المستشفيات للتأكد من تقديم رعاية طبية متميزة

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، العاملين بمستشفى الزقازيق العام للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المستشفى والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى واطمأن على الحالة الصحية للمرضى المترددين علي أقسام (الجراحة - العظام - النساء والتوليد - تنظيم الأسرة) واطلع على سجل إستقبال المرضى وتبين تقديم الخدمه الطبية اليوم لعدد 70 حالة مرضية.

إلتقى محافظ الشرقية بالمرضى وذويهم للتعرف عن جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، ليصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة بمتابعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة وتقديم خدمه طبية مميزة لهم.

واستجابة لطلب أحد المرضى المترددين على العيادات الخارجية بإجراء الكشف الطبي على عينيه، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحويل الحالة لمستشفي الرمد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على العين وتوفير كافة أوجه العلاج اللازم له.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمبني الإستقبال والطوارئ والذي يقدم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج، واطمأن على الحالات المرضية بالقسم متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

حرص المحافظ على تفقد الصيدلية بقسم الإستقبال والطوارئ واستفسر من الصيادلة عن مدى توافر الأدوية والأمصال، مشدداً على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها واطمأن من مدير المستشفى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

شهدت جولة محافظ الشرقية بالمستشفى تفقد وحده آلام الصدر والتي تُعد الأولى بمستشفيات محافظة الشرقية، ووحدة قسطرة القلب، حيث قام المحافظ بالإطمئنان على أحدى الحالات المرضية والتي تعرضت لتوقف عضلة القلب وتم إجراء عملية قسطرة وتركيب دعامه وتماثلت للشفاء وتخضع الآن لرعاية أطباء القسم.

اختتم محافظ الشرقية جولته بالمستشفى بتفقد عناية القلب المفتوح والتي تضم 13 سرير عناية ووحدة الإفاقة والتي تضم 5 أسره، ليشدد المحافظ على إدارة المستشفي باستمرار انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة حفاظاً على أرواح المرضي.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد مكتب صحة ثان ومتابعة أعمال تسجيل المواليد والوفيات والتأكد من تقديم التطعيمات الأولية للأطفال طبقاً للمواعيد المحددة بمعرفة وزارة الصحة والسكان للوصول لمجتمع صحي وسليم.

أكد المحافظ أنه سيواصل جولاته الميدانية على جميع المستشفيات المركزية والعامة بنطاق المحافظة، لمتابعة توافر كميات الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من تقديم رعاية طبية مميزة للمرضى.

رافق المحافظ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عبد السلام مدير مستشفى الزقازيق العام.

يذكر أن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قام بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع عثمان بن عفان وتفريعاته بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق علي مساحة 14 ألف متر مسطح وبتكلفة 5 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة! تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تعرف محافظ الشرقية، من شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، علي طبيعة الأعمال الجارية بالمنطقة وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع عثمان بن عفان وتفريعاته شوارع (الفردوس ـ الصفا والمروة ـ الروضة الشريفة - عبد الله بن مسعود) لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بالمواصفات الهندسية والجدول الزمني المحدد لسرعة الإنتهاء من الأعمال والمساهمة في فك الإختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق.

وخلال تفقده لأعمال التطوير الجارية بمنطقة فلل الجامعة، تلاحظ لمحافظ الشرقية عدم إلتزام أصحاب السيارات باتباع تعليمات إدارة المرور بركن سياراتهم صف واحد، ليكلف المحافظ مدير إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وفتح الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن والأحياء وفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتخفيف حدة الزحام بها بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.