48 ألف خدمة طبية للمنتفعين ضمن مبادرة "بداية" بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، انتشار فرق مبادرة "بداية لتعزيز بناء الإنسان" بمختلف مدن المحافظة من رأس غارب شمالا وحتى الشلاتين جنوبا ، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر الحالي وتقديم "48500" خدمة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتورة رانيا صفوت منسق مبادرة بداية، ومدير إدارة الإعلام السكاني والتثقيف الصحي بالمديرية.



كما تم تقديم خدمات وقائية لـ " 1426" منتفعا، تشمل تطعيم الأطفال التطعيمات الروتينية، وتقديم الخدمات لـ" 14165 " منتفع بجميع المبادرات الرئاسية.

بالإضافة إلى تقديم التوعية لـ 1905 مستفيد في شتي الموضوعات الصحية الحالية والطارئة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 10310 منتفعين، وتقديم خدمات لـ 294 منتفعا من خلال القوافل، وتقديم خدمات بنك الدم لـ 337 منتفعا.



تقديم خدمات علاجية لـ"20063 "منتفع وتشمل ( أشعة ومعامل وعلاج طبيعي وعمليات جراحية ، أسنان ،اورام ،عيادات،غسيل كلي ،حضانة ،العناية )

هذا بالإضافة الي تقديم خدمات وقائية لـ" 1426" منتفع تشمل تطعيم الاطفال التطعيمات الروتينية حتي الساعة السادسة، وتقديم الخدمات لـ 14165 منتفعًا بجميع المبادرات الرئاسية، بما في ذلك:-

- الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والاعتلال الكلوي.

- دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

- صحة الأم والجنين.

- مبادرة السمعيات.

- فحص المقبلين على الزواج.

فحص الغدة الدرقية.

الامراض الوراثية.

خدمات كبار السن.

حملة قلبك أمانة.

- خدمات التثقيف والتوعية الصحية.