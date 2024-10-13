عمرو عاكف يحصد جائزة أفضل مونتير عام 2024 من مهرجان نجم العرب

حصد المونتير عمرو عاكف جائزة أفضل مونتير لعام 2024 من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الأولى، بعد تقديمه العديد من الأعمال الفنية المميزة منها فيلم " الاسكندراني " بطولة النجم أحمد العوضي ، فيلم "شقو"، بطولة النجم عمرو يوسف ومحمد ممدوح.



ومن جانبه أعرب عمرو عاكف عن سعادته بهذا التكريم، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، وصورته بالتكريم، وعلق عليها، قائلا:"سعيد هذا العام بتكريمي كأفضل مونتير لـ عام 2024 من مهرجان ملتقى نجم العرب في دورته الاولى".



وفي وقت سابق ، كشفت المونتير عمرو عاكف العديد من المفاجآت عن جرافيك فيلم "الإسكندراني"، بطولة النجم أحمد العوضي، وتأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.



ونشر عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يكشف فيه جميع الخدع البصرية التي تمت على فيلم الإسكندراني، والتي مثلت مفاجأة كبيرة للجمهور، لدقتها وحرفيتها العالية كأنها حقيقية.



وعلق عاكف على الفيديو، قائلاً: "ولا يا ولا، الخدع البصرية الخاصة لفيلم الإسكندراني، من إخراج: خالد يوسف".