الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانشستر يونايتد يضع قائمة بالمرشحين لخلافة تين هاج

تين هاج
تين هاج

وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قائمة من المرشحين المحتملين لخلافة المدرب الهولندي إريك تين هاج، في حال تمت إقالته قريبًا.
 

txt

الإقالة تنتظر تين هاج في مانشستر يونايتد

txt

مانشستر يونايتد يستقر على بديل تين هاج

txt

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع مرموش

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يعتبر إدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، أحد الأسماء المفاجئة في القائمة المختصرة لمانشستر يونايتد. وقد قاد تيرزيتش دورتموند إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قبل أن يستقيل بشكل مفاجئ، وهو يحظى بقبول كبير في أولد ترافورد.
 

تجري إدارة مانشستر يونايتد مراجعة لموقف تين هاج، حيث تدرس خيارات أخرى تشمل جراهام بوتر، جاريث ساوثجيت، وتوماس توخيل، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ. كما يُعتبر خيار تصعيد أسطورة النادي والمدرب الحالي رود فان نيستلروي وارداً، بالإضافة إلى كيران ماكينا مدرب إيبسويتش تاون، وتوماس فرانك مدرب برينتفورد.
 

تضم القائمة أيضًا أسماء مثل سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، وروبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة.
 

يعاني تين هاج من ضغوط كبيرة بسبب تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط بعد مرور 7 جولات.

مواد متعلقة

الإقالة تنتظر تين هاج في مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يستقر على بديل تين هاج

مانشستر يونايتد ينضم لسباق التعاقد مع مرموش

التشكيل الرسمى لفريق مانشستر يونايتد في مواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يفلت من هزيمة قاسية أمام بورتو بالدوري الأوروبي

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام
الجريدة الورقية