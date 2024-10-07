مانشستر يونايتد يستقر على بديل تين هاج

أصبح الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قريباً من الرحيل عن منصبه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت صحيفة مانشستر إيفنينج الأنجليزي أن إجتماعاً سيعقد خلال الساعات المقبل في لندن سيحسم مصير تين هاج في ظل البداية السيئة لمانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضعت إدارة مانشستر يونايتد الألماني توماس توخيل على رأس المرشحين لتولي مهمة المدير الفني الجديد للشياطين الحمر.

ويمتلك توماس توخيل تجارب قوية مع تشيلسي الذي قاده لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا إضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيين.

ترتيب متأخر لـ مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتراجع ترتيب مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي إلى المركز 14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق مانشستر يونايتد 7 نقاط فقط خلال 8 مباريات لعبها الفريق حتى الأن في البطولة، كما إكتفى لاعبوه بتسجيل 5 أهداف فقط إلى الآن.

تعليق تين هاج على تعادل مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

وعلق تين هاج على تعادل فريقه امام أستون فيلا أمس الاحد قائلاً: "أعتقد أن هذه هي المباراة الرابعة التي حافظنا فيها على نظافة شباكنا هذا الموسم، كان لدينا تنظيم جيد للغاية وتماسك، كانت هناك شخصية جيدة وروح جيدة كفريق، لدينا تصميم ومرونة".

وتابع: "في النهاية كانت لديهم فرصة كبيرة لكنها كانت الفرصة الوحيدة تقريبًا، حسبما أعتقد".

وأضاف: "صنعنا بعض الفرص، وأيضًا لم يكن هناك الكثير من الفرص، لقد كانت لدينا تسديدة في العارضة وكان لدى راشفورد أيضًا فرص، لكن الفريقين كانا متوازنين حقًا".

مانشستر يونايتد ينضم لصراع التعاقد مع مرموش

أصبح مانشستر يونايتد، ليفربول وآرسنال من بين الأندية التي اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم أينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، في الوقت الحالي.

مرموش قدم بداية رائعة لهذا الموسم، حيث سجل ستة أهداف في خمس مباريات فقط في الدوري الألماني، وسبعة أهداف في ثماني مباريات في جميع المسابقات.

مصادر قريبة من وضع اللاعب أكدت لموقع "CaughtOffside" أن مرموش كان على رادار أندية مثل ليفربول وآرسنال منذ فترة، بينما قد يكون مانشستر يونايتد، وست هام، ونوتنغهام فورست من بين الأندية التي تراقب تطوراته.

مانشستر يونايتد ووست هام قد يبدآن في تكثيف اهتمامهما بمرموش مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث يُفهم أن أينتراخت قد يكون منفتحًا على تقييم العروض إذا كانت في حدود 30 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 25 عامًا.