«الهلال الأحمر» ووحدات «التضامن» بالجامعات يطلقان حملة «RED WEEK»

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حملة "RED WEEK" على مستوى 35 جامعة، حيث انطلقت الحملة اليوم الأحد على مستوى 15 جامعة، على أن تمتد لتصل إلى 20 جامعة أخرى.

وتهدف الحملة استثمار طاقات الشباب الجامعي في مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية أن الحملة تسعى إلى تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات مع التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجاً، حيث ستنفذ على مستوى 35 جامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الحملة تتضمن كذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة، حيث سيتم تقديم نصائح وإرشادات علمية تساهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب، وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازناً.

ورفع الوعي بالإسعافات الأولية .

هذا وتستهدف الحملة أكثر من 30 ألف طالب من طلاب الجامعات، حيث تنفذ في جامعات " القاهرة - عين شمس - الأزهر فرع القاهرة - حلوان– بنها – الزقازيق – السويس- طنطا- الإسكندرية – بورسعيد – المنصورة– الأزهر فرع المنصورة– كفر الشيخ – طنطا – السادات – المنوفية – مطروح – دمنهور – قناة السويس – العريش – أسوان – الأقصر – جنوب الوادي – سوهاج – أسيوط - الأزهر اسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – بدر – 6 أكتوبر - الجلالة - مصر للعلوم والتكنولوجيا - الجامعه البريطانية - الجامعة الروسية -جامعة الاهرام ".