الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

«الهلال الأحمر» ووحدات «التضامن» بالجامعات يطلقان حملة «RED WEEK»

بوابة الوفد الإلكترونية

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلق الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات حملة "RED WEEK" على مستوى 35 جامعة، حيث انطلقت الحملة اليوم الأحد على مستوى 15 جامعة، على أن تمتد لتصل إلى 20 جامعة أخرى.

txt

الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات الدعم النفسي لمصابي حادث تصادم قطاري المنيا

txt

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة تنموية بقرية الحلواصي بمحافظة المنوفية

وتهدف الحملة استثمار طاقات الشباب الجامعي في مصر من خلال تعزيز وعيهم بأهمية العمل التطوعي ودورهم الحيوي في خدمة المجتمع.

وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية أن الحملة تسعى إلى تعريف الطلاب بمجالات التطوع بالهلال الأحمر المصري ودور وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات مع التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع الطلاب على الانخراط في الأنشطة الإنسانية التي تساهم في دعم الأكثر احتياجاً، حيث ستنفذ على مستوى 35 جامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن الحملة تتضمن كذلك التوعية بالتغذية الصحية السليمة، حيث سيتم تقديم نصائح وإرشادات علمية تساهم في تحسين العادات الغذائية للطلاب، وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ خطوات إيجابية نحو نمط حياة أكثر توازناً.

ورفع الوعي بالإسعافات الأولية .

 

هذا وتستهدف الحملة أكثر من 30 ألف طالب من طلاب الجامعات، حيث تنفذ في  جامعات " القاهرة - عين شمس - الأزهر فرع القاهرة - حلوان– بنها – الزقازيق – السويس- طنطا- الإسكندرية – بورسعيد – المنصورة– الأزهر فرع المنصورة– كفر الشيخ – طنطا – السادات – المنوفية – مطروح – دمنهور – قناة السويس – العريش – أسوان – الأقصر – جنوب الوادي – سوهاج – أسيوط  - الأزهر اسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – بدر  – 6 أكتوبر - الجلالة - مصر للعلوم والتكنولوجيا - الجامعه البريطانية - الجامعة الروسية -جامعة الاهرام ".

مواد متعلقة

مايا مرسي: إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

القومي للمرأة يشكر الدكتورة مايا مرسي على جهودها طوال الـ 8 سنوات

مايا مرسى تستقبل وفداً من طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

مايا مرسي تشارك في الدورة الـ80 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب
الجريدة الورقية