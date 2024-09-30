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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة تنموية بقرية الحلواصي بمحافظة المنوفية

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الاثنين، قافلة تنموية بقرية الحلواصي التابعة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، القافلة ضمت قافلة طبية مكبرة بها 4 تخصصات طبية (باطة- جلدية - أطفال- عظام) وتم توقيع الكشف الطبي وتقديم الأدوية بالمجان علي أهل القرية.

 كما شملت القافلة توزيع سلات غذائية لعدد 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية؛ بجانب تقديم أنشطة دعم نفسي اجتماعي للأطفال، جاء ذلك ضمن حملة "إيد واحدة"، والتى تتم بالتعاون بين الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة.

 

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة تنموية بقرية الحلواصي بمحافظة المنوفية..

 

من جانبه أوضح محمد موسي - رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، أن القافلة تمت بالتنسيق مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وأثني موسى علي دور مجلس مدينة أشمون ووحدة محلية دروة وكذا عمدة القرية ومجلس إدارة مركز شباب كفر صراوة لما قدماه من دعم لإنجاح القافلة.

وقال  أسامة مدكور - الأمين العام للجمعية، إن القافلة تتضمنّ توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في كافة التخصصات فضلا عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء القرية.


ومن جانبه أشاد خالد النمر - رئيس مدينة أشمون؛ بمجهودات جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، وما تقدمه لخدمة أبناء أشمون ودورهم الرائد فى العمل الخيرى وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

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