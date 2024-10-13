المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة سلاح ومخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة سلاح ومخدرات بقصد الاتجار ومقاومة قوة امنية أثناء ضبطه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية فى محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم رئيس الدائرة الثانية وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.



وأحالت النيابة العامة المتهم ويدعى "أحمد م ع "29 سنة عاطل الى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر ابريل من العام الجارى القى القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين والحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما ضبط بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري السابق دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او احرازها.



أضاف أمر الإحالة أن المتهم قاوم بالقوه أو العنف ضابط المأمورية والقوه المرافقة له القائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك أثناء القبض عليه.



وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات تفيد قيام المدعو " احمد م " 29 سنه عاطل بالاتجار في المواد المخدره وعقب تقنين الاجراءات توجهت قوة الى مكان تواجد المتهم للقبض عليه وعقب وصول القوة اسرع المتهم واشهر سلاحا ناريا في مواجهتهم محاولا مقاومتهم الا أنه تم ضبطه وبحوزته السلاح وعدد 157 كيس للهيروين المخدر و13 قطعة حشيش مخدر ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بالإتجار في المخدرات والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته والمبلغ المالي البيع .