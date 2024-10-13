مديرية عمل القليوبية تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع الشركات

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، ندوة للتوعية ضمن فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل “غبور مصر”.

وتضمنت الندوة عدة محاور وهي: الدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، وأهداف السلامة والصحة المهنية تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل، والمخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال، ومناقشة القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة.

يأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.



أوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، في تقريرها للوزارة، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأكدت على الاستمرار في نشر التوعية للحماية والوقاية من مخاطر بيئة العمل بأنواعها للحفاظ على العنصر البشري والممتلكات من تلك المخاطر، بما يساهم في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، وتضمنت الفعاليات مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول: تقييم وتحليل المخاطر، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصناعي وكيفية الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة.