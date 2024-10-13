ارتفاع اليورو بنهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد.. شهد سعر اليورو خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارًا، على أخر ارتفاع شهده بمستهل تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية، وحقق سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي اليوم ارتفاعًا مسجلاً نحو 53.02 جنيه للشراء، و53.22 للبيع، بينما سجل سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري اليوم ارتفاعًا ليحقق نحو 53.11 جنيه للشراء، و53.29 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك المصرية، في أول يوم عمل بالقطاع المصرفي المصري بعد انتهاء العطلة الاسبوعية، وجاء سعره بنهاية التعاملات اليوم على النحو الآتي:

سعر اليورو نهاية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري

وارتفاع سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري اليوم ليسجل نحو 53.11 جنيه للشراء، و53.29 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك نكست

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه بفروع بنك نكست نحو 53.03 جنيه للشراء، و53.32 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، نحو 52.93 جنيه للشراء، و53.26 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد، اليوم، إلى 53.06 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

بلغ سعر اليورو، اليوم، مقارنة مع الجنيه المصري في بنك البركة إلى 53.02 جنيه للشراء، و53.21 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي، اليوم نحو 52.89 جنيه للشراء، و53.21 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى 53.02 جنيه للشراء، و53.21 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه بفروع ميد بنك إلى مستوى 53.03 جنيه للشراء، و53.40 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

استقر سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات اليوم عند مستوى 52.93 جنيه للشراء، و53.25 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي اليوم نحو 53.02 جنيه للشراء، و53.22 للبيع.