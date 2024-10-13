"الصحفيين" تقرر تفعيل "المادة 12" بفتح جدول الانتساب ولجنة لوضع لائحة للقيد

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه أمس السبت، تفعيل نص "المادة 12" من قانون النقابة بفتح طلبات القيد بجدول المنتسبين، كما قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع لائحة للقيد بالجدول، تضمن توفير مظلة نقابية لممارسي المهنة الحقيقيين، وحماية النقابة والمهنة من منتحلي الصفة.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة لفحص أوراق ومستندات الحاصلين على قرارات من لجنة القيد الاستئنافي في آخر جلستين للجنة، وذلك للتأكد من استكمال أوراقهم واستيفائهم للشروط القانونية المنظمة للقيد، وتضم اللجنة السكرتير وممثلي لجنتي القيد.

من ناحية أخرى، تعقد النقابة جلسة حلف اليمين للمقبولين في جدول تحت التمرين يوم 20 أكتوبر.

وتدعو النقابة الزملاء المقبولين في القيد بالنقابة في جدول تحت التمرين، لحضور جلسة "حلف اليمين القانوني"، يوم الأحد الموافق 20/10/2024م، في الساعة السادسة مساءً بمقر النقابة.