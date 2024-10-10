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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين (فيديو)

الصحفيين الفلسطينيين
الصحفيين الفلسطينيين

رصدت قناة “القاهرة الإخبارية” خطورة مهنة الصحافة مستشهدة بما يجري في قطاع غزة وما يتعرض لها العاملين في هذا المجال من أزمات وإعاقات بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهم، وذلك من خلال تقرير تليفزيوني بعنوان «لكتم الحقيقة وإسكات الأصوات .. جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين».

مهنة الصحافة

وأفاد التقرير: «تظل مهنة الصحافة خطيرة في كثير من الأحيان، لكن إذ ا كنت صحفيا في قطاع غزة، فأنت هدف لرصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى إسكات الأصوات وكتم الحقيقة وارتباطا بذلك ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين في قطاع غزة إلى 176 صحفي وصحفية منذ بدء العدوان على القطاع في أكتوبر عام 2023».

وأضاف: «رغم الحماية التي يجب أن يتمتع بها الصحفي، لم يتواني جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين على مدى عام من حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم».

استهداف الصحفيين

وواصل: «يمثل استهداف الصحفيين في غزة محاولة لإسكات صوت الحقيقة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها غزة، حيث يواجه هؤلاء الأفراد مخاطر متعددة نتيجة لما ينقلوه من معلومات وأحداث».

 

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