روبي تطل بالأبيض الجريء في عيد ميلادها

احتفلت الفنانة روبي بعيد ميلادها الـ43 عامًا، لانها من مواليد برج الميزان، وحرص منظمي الحفل بتقديم لها تورتة كنوع من الاحتفال بها.

وبدت روبي بإطلالة صيفية لافته، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، بدون أكمام، مكشوف الظهر، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض، حمل توقيع علامة تجارية ويصل سعره 26 ألف جنيه.

وفضلت لم خصلات شعرها لأعلى ذيل حصان ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

بدأ الحفل في تمام الساعة 4 عصرا، بفقرات دي جي متنوعة للدي جي الشهير مارتن، والذي تفاعل معه الحضور بشكل كبير، ثم صعد مط رب المهرجانات أوكا، وقدم فقرة ناجحة لاقت تفاعل كبير من الجمهور، ثم الراثر أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن، وذلك تمهيدا لفقرات نجوم الحفل رامي صبري وروبي.

روبي

روبي من مواليد 8 أكتوبر 1981 هي مغنية وممثلة وعارضة أزياء مصرية.

حياتها

ظهرت للمرة الأولى من خلال دور لها في فيلم فيلم ثقافي بدور صغير فقد ظهرت في عدة مشاهد وظهر اسمها في التترات «رانيا حسين». أثارت منذ ظهور أولى كليباتها الغنائية المصورة «إنت عارف ليه» بعام 2003 الذي صور في براغ الجدل.، قامت بأول أدوارها في فيلم فيلم ثقافي وبعدها قامت بالعمل في فيلم سكوت حنصور من إخراج الراحل يوسف شاهين في 2001 الذي اختار لها اسمها الفني، حيث أدت دور بولا كابنة لطيفة في الفيلم. يعد المخرج شريف صبري من قام برعايتها فنيًا منذ أن قدمها في أولى كليباتها الغنائية المصورة «إنت عارف ليه»، كما قام بإخراج وإنتاج أول بطولة سينمائية لها وهو فيلم بعنوان «سبع ورقات كوتشينة» وصولًا إلى انتهاء العقد بينها وبين شركة شريف صبري للإنتاج في 2007. منتجها ومنظم حفلاتها الجديد هو رجل الأعمال «وليد مصطفى» الذي احتكر عملها فنيا من مكتشفها شريف صبري بعد انتهاء عقده معها.

قدمت برامج فنية في قناتي دريم والمحور المصريتين.

ابتعدت في عام 2004 لفترة عن الساحة الفنية لاستكمال دراستها بكلية الحقوق بجامعة بني سويف في محافظة بني سويف.

الحياة الشخصية

تزوجت في عام 2014 بالمخرج المصري سامح عبد العزيز، ورُزِقت بابنتها الوحيدة طيبة في عام 2015، ثم تخلّل الزواج عدة انفصالات، ودعوى خُلع رفعتها روبي في عام 2015 بعد أشهر من إنجابها لطفلتها، إلى أن وقع الطلاق رسميًا في 25 فبراير 2017، حيث أعلن الطرفان عن ذلك.

الجدل

أزماتها مع النقابات

أثار انضمامها إلى نقابة الموسيقيين الجدل وتم توجيه اتهامات إلى حسن أبو السعود نقيب الموسيقيين آنذاك. وقد رفع «نبيه الوحش» المحامي قضية ضد أبو السعود اعتراضًا منه على ضمه لروبي لنقابة المهن الموسيقية عام 2004 ولم يفلح حينها في الوصول إلى شيء. في عام 2007 أصدرت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر قرارًا بإلزام حسن أبو السعود بشطب عضوية «رانيا حسين محمد توفيق» وبالتالي شطب اسمها من جدول قيد النقابة، وكان ذلك نتيجة لمحاولات نبيه الوحش المستمرة في هذا المجال.

لاحقا، أصبحت روبي عضوة في نقابة الممثلين المصريين وتعرضت لأزمة مع نقيبها أشرف زكي كادت أن تؤدي لشطبها.

منعها من الغناء في سوريا

قام صباح عبيد نقيب الفنانين السوريين بإصدار قرار عام 2007 بمنع كل من روبي وإليسا وهيفاء وهبي من الغناء في سوريا. وقال عبيد أن السبب هو الحد من «العري والبذائة» على حد تعبيره. وعلى أثر ذلك استقال صباح عبيد سنة 2008 ورجحت مصادر فنية إلى تعرضه لضغوط لقراراته المتخبطة مع الفنانات الثلاث وغيرهم من الفنانين السوريين كميادة الحناوي وجورج وسوف بسبب تأخرهم في سداد الرسوم النقابية السنوية.