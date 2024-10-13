وزيرة التنمية: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فرصة لعرض إنجازات السنوات الأخيرة

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تعمل على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية للمنتدى الحضري العالمي، وستسضيف بعض الأحداث خلال شهر أكتوبر الجاري، قبل المنتدى، مثل استضافة الإسكندرية ليوم المدن العالمي يوم 31 من الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «استضافة مصر للمنتدى تعتبر فرصة لتقديم المشروعات التنموية، التي نفذتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة لإبراز التجربة المصرية في تعزيز سياسات اللامركزية، وتمكين الإدارات المحلية، لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتابعت: «نتطلع أن يصل المنتدى إلى حلول وسياسات للتحديات التي تواجه المدن، والخروج باستراتيجات قابلة للتنفيذ».