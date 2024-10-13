برشلونة يحذر الاتحاد الإسباني بسبب إصابة لامين يامال ويطلب إعفاءه من المعسكر

وجه نادي برشلونة تحذيرًا للاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن نجمه لامين يامال، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا أمام الدنمارك في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.



حيث غادر الملعب يعرج بعد تعرضه لعدد من المخالفات من لاعبي الفريق المنافس، وبعد الفحوصات الأولية في الملعب، تبين أن اللاعب يعاني من آلام عضلية في ساقه اليسرى.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، طلب برشلونة من الاتحاد الإسباني إعفاء يامال من الاستمرار في معسكر المنتخب، وعودته إلى النادي الكتالوني.

رغم أن الوضع لا يزال غير واضح، فإنه من المؤكد أن اللاعب لن يشارك في المباراة المقبلة ضد صربيا، وذلك لتجنب أي انتكاسة، أو مضاعفات صحية.

