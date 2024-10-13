جدول مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

تشهد احداث اليوم الرياضية، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم2024 ـ 2025.

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية



كازاخستان X سلوفينيا 4 مساء

فنلندا X إنجلترا 7 مساء

ليشتنشتاين X جبل طارق 7 مساء

أرمينيا X مقدونيا الشمالية 7 مساء

مالطا X مولدوفا 7 مساء

اليونان X أيرلندا 9.45 مساء

جزر فاروه X لاتفيا 9.45 مساء

النمسا X النرويج 9.45 مساء

وعاد منتخب أسبانيا سريعا لسكة الانتصارات في بطولة دوري الأمم الاوربية بعدما حقق فوزا ساحقا على منتخب سويسرا القوي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مدينة جنيف السويسرية ضمن مباريات المجموعة الرابعة .

وكان منتخب أسبانيا بطل يورو ٢٠٢٤ قد تعادل سلبيا امام منتخب صربيا في مباراته الاولى على ملعب العاصمة الصربية بلجراد .

ضرب منتخب أسبانيا بقوة من بداية المباراة حيث نجح خوسيلو في تسجيل الهدف الاول لفريق لاروخا في الدقيقة الرابعة وأضاف نجم باريس سان جيرمان فابيان رويز الهدف الثاني لمنتخب أسبانيا في الدقيقة ١٣ .

حاول منتخب سويسرا العودة للمباراة ونجح في تسجيل هدفه الوحيد قبل نهاية الشوط الاول بأربعة دقائق عن طريق امدوني لينتهي الشوط الاول بتقدم أسبانيا بهدفين لهدف .

في الشوط الثاني واصل المنتخب الأسباني سيطرته على المباراة وأضاف الهدف الثالث عن طريق فابيان رويز ثم أنهى المباراة تماما بالهدف الرابع والذي سجله فيران توريس لتنتهي المباراة بفوز منتخب أسبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف .

وعلى الجانب الآخر، استعاد منتخب كرواتيا توازنه في بطولة دوري الأمم الاوربية بعد فوزه على منتخب بولندا بهدف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة اوسييك الكرواتية ضمن مباريات الجولة الثانية .

وكان منتخب كرواتيا قد خسر مباراته الاولى امام منتخب البرتغال بهدفين لهدف في لشبونة وهو ما جعل مواجهته امام منتخب بولندا مباراة هامة في مشوار منتخب كرواتيا في البطولة.

جاء هدف منتخب كرواتيا في الدقيقة ٥٢ وسجله قائد منتخب كرواتيا ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش .

يذكر ان المجموعة شهدت مباراة أخرى بين البرتغال و أسكتلندا وانتهت بفوز البرتغال بهدفين لهدف .