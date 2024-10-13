مياه الشرقية تُكرم الشركات الفائزة العاملة ببرنامج خدمات الصرف الصحي

كرَّم المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية؛ الشركات الفائزة بجائزة «الخوذة الذهبية»، والمنفذة لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي، التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز محافظة الشرقية، لدورهم الفعال في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ.

وأفادت مدير وحدة متابعة مشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج srsspا، أن هذه الجائزة تأتي في إطار حرص قيادة الشركة على خلق مجالات للتنافس بين الأطراف المشاركة، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز ورفع الثقافة والوعي في مجال السلامة والصحة والبيئة، بهدف الحد من الحوادث والإصابات المهنية وتلف الممتلكات، وتحفيز الشركات العاملة بالبرنامج لتقديم أقصى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ بيئة عمل آمنة ومطمئنة للجميع.

وأكد المهندس عامر أبو حلاوة، أن الشركة تسعي جاهدة في توفير خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، مع الالتزام بتطبيق المعايير والأسس المتبعة في تنفيذ المشروع، سواء كانت فنية أو بيئية أو مجتمعية، مع التشديد على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وفقاً لبنود التعاقد والتي تراعي فيها كل من العاملين والمواطنين من حقوق وواجبات.

وأشاد أبو حلاوة بمشروعات برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج srsspا و التي تعتبر ضمن مشاريع الدولة المستدامة، والتي تحرص من خلالها على إشراك القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الدولة لدعم امكانات القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته،

وجعلهم جزءًا من خطة التنمية الشاملة التي تتم بشكل كبير وسريع في مصر.

حضر التكريم ممثلو وحدة إدارة البرنامج «PMU» بوزارة الإسكان والاستشاري الدولي «PMCF»، وممثلين عن الشركات الفائزة والمنفذة لمشروعات البرنامج.