مصرع شخص بسبب خلافات مالية بمركز كوم أمبو بأسوان

لقي شاب مصرعه، مساء اليوم الأحد، بقرية الزمالك التابعة لمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وجاء ذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهم سابقًا فى أحدى المناطق الآخرى.

وترجع التفاصيل عندما مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم أحمد ثروت رئيس المباحث، بالعثور علي جثة شاب ملقاة بأحد المصارف بقرية الزمالك التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص متهم بالتورط في قتل مسن أمام متجر لبيع الخمور بمدينة كوم أمبو، وبالتحري تبين أن الواقعة جاء للآخذ بالثأر، وتم العثور علي الجثة بها طلق نارى وملقاة فى المصرف فى قرية الزمالك،وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو.

وتكثف ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، للوصول لقاتل شخص بطلق نارى والقاءه فى مصرف، وتحقيق العدالة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.