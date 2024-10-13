محافظ الغربية: إخلاء مديريات التعليم والطرق ضمن تدريب مجابهة الأزمات

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية تجارب الاخلاء بمديريات التربية والتعليم والطرق وحي ثان طنطا ومستشفى التامين الصحي والرمد والتي تمت بواسطة اللجنة المشكلة من القوات المسلحة ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر ١٣٨ والذي انطلق اليوم 13أكتوبر ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري .

واستغرقت خطط الإخلاء عده دقائق، وبمجرد إطلاق صفارة الإنذار، بدأ نزول العاملين والعاملات من الأبنية والطوابق بالمنشات، وجرى التأكد من إخلاء الطوابق كل طابق على حدة، وأجريت تجربة وهمية لإخماد حريق وهمى، عن طريق طفايات الحريق، وتم فصل التيار الكهربائي.

كما تم تجربة التعامل مع إحدى الحالات طبيًا، وقدم محافظ الغربية الشكر لكل المشاركين في خطة الاخلاء السريع وذلك ضمن مشروع التدريب العملي المشترك صقر 138 لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، والتي تشترك فيها كل المديريات والجهات المعنية في ظل انعقاد غرف عمليات مستمرة بديوان عام المحافظة والمديريات المعنية.

وأشار الجندي خلال متابعته إن خطة الإخلاء والتدريب عليها من الضروريات المهمة، لأنها تساعد على توفير بيئة آمنة، وتقلل من فرص إصابة العاملين في المصالح الحكومية والمواطنين حال حدوث مخاطر، في حالة الطوارئ، وتزيد الوعي والحس الأمني من خلال التوعية المستمرة للجوانب الأمنية داخل المصالح الحكومية والمنشآت العامة، وتؤدي إلى تطوير إجراءات الأمن والسلامة والانتباه إلى العوامل المساعدة لمواجهة حدوث الأزمات.