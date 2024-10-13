بنفضي المقبرة.. اعترافات المتهمين باستخراج جثث الموتى من داخل المقابر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه أخر بالحفر والنبش بإحدى المقابر وإنتشال بعض الرفات، وأحدث الفيديو المتداول حالة غضب واستياء جراء القائمين على هذا الفعل .

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة وتبين أن تربي ونجله وراء الواقعة، وقيامهما بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وإنتشال بعض الرفات.

بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما (عامل بمقابر الصدقة ونجله)، وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالإشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات) ، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لإستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.